Wethouders luiden de noodklok: schoolsluitingen dreigen door lerarentekort

Arsenaal aan machinege­we­ren en handgrana­ten in ondergrond­se wapenop­slag: verdachten voor de rechter

27 juni Tal van machinegeweren en 21 levensgevaarlijke scherfhandgranaten lagen in de ondergrondse wapenopslag die in Zwolle is gevonden. Verdachten Michel B. alias De Gier uit Zwolle en Hero D. uit Harderwijk staan maandag voor het eerst voor de rechtbank. De Gier wordt ook verdacht van de oudejaarsmoord op wapenhandelaar Henk Wolters. Ook het moordwapen is in het wapendepot gevonden.