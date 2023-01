White Lives Matter-activisten ‘claimen’ teksten op Erasmusbrug: ‘We gaan verder op grote locaties’

Levensge­vaar­lij­ke lichtkogel vliegt woonkamer van Marco binnen: ‘Wie steekt zoiets af?’

Marco van Belzen uit Middelburg zal de jaarwisseling van 2022 op 2023 niet snel vergeten. Een lichtkogel, die gebruikt wordt bij noodgevallen in de scheepvaart, vliegt dwars door het raam zijn woonkamer binnen. De knal is enorm, het glas vliegt in de rondte en zijn hele appartement stinkt naar zwavel ruikende rook.

2 januari