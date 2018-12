Wibra waarschuwt voor vrolijke meisjeskersttrui

De jaarwisseling Een jaar na de aardbeving zijn de Zeerijpers alleen nog maar bozer

12:00 Wat maakte 2018 memorabel? Een serie verhalen waarin we terugblikken en vooruitkijken aan de hand van de grote en kleine gebeurtenissen. Het was een historisch besluit na de aardbeving in Zeerijp begin dit jaar: de gaswinning in Groningen, die het dorp al zoveel ellende heeft bezorgd, stopt eindelijk. Maar toch slaapt bijna niemand in Zeerijp er beter door. De onrust over hoe veilig hun huizen zijn, neemt met de dag toe.