Wie controleert in Nederland de post op bompakketten?

Met de onderschepping van negen bompakketten wisten de Amerikaanse autoriteiten deze week aanslagen te verijdelen op onder meer voormalig president Barack Obama en Hillary Clinton. De met de post verstuurde pijpbommen werden onderschept voordat de afzenders ze konden openen. Hoe is de controle op postpakketten in Nederland eigenlijk geregeld?

Eerst maar eens naar de bezorgers zelf, PostNL. Volgens een woordvoerder wordt er niet actief gecontroleerd op bommen in pakketjes. De organisatie heeft ook niet de bevoegdheid om pakketjes te openen. Zo nu en dan wordt er wel in samenwerking met de bevoegde instanties gericht gekeken naar de aanwezigheid van vuurwerk in bepaalde poststromen ‘omdat dit direct gevaarlijk kan zijn voor de bezorgers’. Daar worden zelfs bedrijven voor ingehuurd die met speciale honden werken. Verder stelt PostNL dat het geen doen is om alle pakketjes te controleren.

Dreigingsbeeld

Dan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Die speelt de bal door naar de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Volgens de AIVD is dat nu eenmaal de organisatie die gaat over het dreigingsbeeld in Nederland. Woordvoerder Lodewijk Hekking van de NCTV laat desgevraagd weten dat bompakketten op dit moment in ieder geval ‘niet voorkomen in het dreigingsbeeld’.

Dan de politiek. Is het eigenlijk mogelijk om een verdacht pakketje te sturen naar de Tweede Kamer in Den Haag? Woordvoerder Marloes Konings laat weten daar geen antwoord op te kunnen geven. In verband met de veiligheid van politici worden er simpelweg geen mededelingen gedaan over de beveiliging.

Drugs