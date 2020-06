Wie houdt zich buiten nog aan 1,5 meter? ‘Een tweede golf overleef ik ook wel’

Natuurlijk doet hij wel zijn best, zegt Jan Baars als hij uit de Donkersteeg wandelt. Het steegje is misschien wel het drukste straatje van Leiden. Eentje die de winkelstraat verbindt met het historische pand waar ooit Hudson’s Bay zat, maar nu met een Action pop-up misschien nog wel een grotere publiekstrekker heeft. Van eenrichtingsverkeer in het smalle steegje is deze donderdag in elk geval geen sprake. Van 1,5 meter al helemaal niet. En dan is het nog niet eens echt druk.