Wie is protestboer Mark, met zijn holocaustuitspraken? ‘Onze Mark is zo hard als een muur’

LIVE | Thijs H. opnieuw voor de rechter: was hij psycho­tisch toen hij toesloeg?

9:53 Drievoudig moordverdachte Thijs H. (28) staat vanochtend opnieuw voor de rechter in Maastricht. In de regiezitting leggen het OM en H.'s advocaat eventuele onderzoekswensen voor. Ook het rapport van het Pieter Baan Centrum komt aan bod, volgens experts is de Limburger ‘volledig ontoerekeningsvatbaar’. Volg de zitting via het live twitter-verslag in dit artikel.