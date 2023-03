Wie redde het leven van Arno (35), vraagt hij zich dertig jaar later af: ‘Denk er elke dag aan’

Terwijl hij boven water probeert te komen, ziet de 3-jarige als laatste het licht in de wand van het zwembad in Slagharen. Een onbekende man vist hem er net op tijd uit, blijkt later in het ziekenhuis. Drie decennia later schiet deze jeugdherinnering dagelijks door het hoofd van Arno Huijgen (35), met één prangende vraag: wie redde zijn leven?