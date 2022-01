Wie redeneert als John de Mol heeft het inlevingsvermogen van een natte krant

Tegen 16.00 uur had ik al dertig keer mijn browser ververst omdat ik Boos wilde zien, net als miljoenen anderen. Naast mij zat onze oudste zoon die dankzij het Jeugdjournaal ook had meegekregen dat er iets flink mis is bij The Voice. ,,Iets met seks of zo”, zei hij nonchalant, dus dat was meteen een goede aanleiding voor een gesprekje met onze 9-jarige. Nooit iets doen tegen de zin van iemand anders, altijd toestemming vragen, want dát is pas sexy. ,,Jaaaaa, mam!”