Wie solliciteert na het lezen van een profielschets is een ijdeltuit van de buitencategorie

Boer Jaap verliest 25ste koe en wacht nog steeds op onderzoek: ‘Ze praten veel, maar voeren geen kloten uit’

Hij is de hoop verloren, voelt zich geestelijk uitgeknepen. Het is twee maanden nadat Jaap Bos zijn schaamte opzij zet en vertelt over de mysterieuze koeiensterfte op de boerderij. Deze week sterft de 25ste koe in een jaar tijd, terwijl het beloofde onafhankelijke onderzoek naar de vermeende oorzaak niet op gang komt: ,,Heb geen zin in dit gezeik.”