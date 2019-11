Wie tegenwoordig wil opvallen, moet vooral normaal doen

We hadden afgelopen zondagavond oppas geregeld, mijn vriendin en ik. Voor het eerst sinds lange tijd konden we samen uit eten gaan – zonder deadlines van werk aan ons hoofd, of allerlei zaken die we voor onze kinderen moesten regelen.



Maar ik was er met mijn gedachten niet helemaal bij: die middag werd Excelsiorspeler Ahmad Mendes Moreira racistisch bejegend in 's-Hertogenbosch, tijdens een troosteloze wedstrijd in een nietszeggend stadion, waar meer stoelen leeg dan bezet waren.



Ik wilde er alles van weten, vooral omdat de hele situatie in Brabant werd gebagatelliseerd, met name door de perswoordvoerder van FC Den Bosch die kennelijk de kolder in de kop had gekregen, of in de bizarre veronderstelling leefde dat alles vanzelf zou overwaaien.