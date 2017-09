Wie wil een bakkie doen met Johnny uit Aleppo?

Vaak zeggen Nederlanders tegen Johnny: ‘Wat is je Nederlands goed. Wat knap!’ ,,Dan zeg ik: zo moeilijk is Nederlands ook weer niet'', vertelt hij. ,,Als je enthousiast bent, kun je het snel leren.” Het helpt als je nog jong bent, beaamt hij.

Johnny Dkdan (23) uit Aleppo, Syrië, is sinds 2015 in Nederland. Zaterdag is hij een van de tientallen vluchtelingen die op de Open Dag van de azc’s in Nederland rondloopt met een rugtas vol koffie om een bakkie te doen met de Hollanders die langskomen. Het is een initiatief van VluchtelingenWerk om asielzoekers en Nederlanders met elkaar in gesprek te krijgen. Over wat ze van elkaar vinden én over elkaars toekomstdromen.

Waar wil je over praten?

,,Ik wil graag weten wat Nederlanders van ons vinden, hoe ze ons zien. Contact krijgen met elkaar is zo belangrijk. Anders blijf je hangen in een cirkeltje van mensen die net zo zijn als jij en haal je de verhalen over de Nederlanders alleen maar uit de media. Als je contact hebt met mensen, leer je meer.”

Welk beeld hebben Nederlanders van vluchtelingen, denk jij?

,, Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen mensen ontmoet die blij met ons zijn en die ons willen helpen. Ik vind Nederland een land waar mensen open staan voor andere culturen: ander eten, andere dansen.”

Vermoedelijk ligt dat beeld iets genuanceerder.

,, Iedereen is uitgenodigd voor de Open Dag, dus we gaan zien wie er allemaal komen.”

Johnny Dkdan drinkt zaterdag koffie op een azc in Utrecht. Het is niet de plek waar hij woont. Hij heeft inmiddels een verblijfsvergunning en woont met zijn broer en ouders in een flat in Gorinchem. Maar voor een goed gesprek is het wel handig als de vluchteling in kwestie al Nederlands spreekt, bij bewoners van azc’s, die pas relatief kort in Nederland zijn, is dat niet altijd het geval.

Jij bent inmiddels begonnen je leven weer voort te zetten. Hoe ziet jouw toekomstdroom eruit?

,,Ik heb in Syrië vier jaar lang een tandartsopleiding gedaan en moest nog één jaar toen we moesten vluchten. Die opleiding zou ik heel graag afmaken. Nu doe ik eerst een opleiding biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het is pittig, vooral omdat het in het Nederlands, Engels en Latijn is.”

Je reist elke dag op en neer tussen Gorinchem en Amsterdam?

,,Ja. Dat is vermoeiend. Ik zou heel graag een kamer in Amsterdam hebben, maar ik ben inmiddels lang genoeg in Nederland om te weten dat zo’n kamer heel lastig is om te vinden.”