Wie zijn de relschoppers? En waarom doen ze dit, in vredesnaam?

Eerste nacht met avondklok: politie deelt boetes uit, noodbevel op Urk

24 januari Op verschillende plaatsen in het land is gisteravond gedemonstreerd tegen het ingaan van de avondklok. Op Urk vernielden relschoppers een teststraat van de GGD en in het Limburgse Stein zijn veertien mensen aangehouden die lak hadden aan de maatregel. Ook in Rotterdam en Amersfoort waren er protestacties.