Wie zijn tegenwoordig die ‘jongens van de bouw’?

Bouwprotest LIVE | Malieveld is vol, A12 naar Den Haag afgesloten vanaf knooppunt Prins Clausplein

9:10 Het Malieveld in Den Haag staat vanochtend vol met bouwmateriaal en demonstranten voor het bouwprotest van vandaag. Er kunnen dan ook geen voertuigen meer bij. De A12 naar Den Haag is dicht tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld. Rond 09.00 uur stond er 197 kilometer file in Nederland. Niet verrassend: veel verkeer was onderweg naar Den Haag.