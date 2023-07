Wielrenner bezorgt wandelaar gebroken heup en vlucht: ‘Ga weg joh, ik belde toch drie keer?’

Undercover­ac­tie met verborgen camera: zo infiltreer­den Israëliërs in Nederland­se stichting

De recente arrestatie van de bekende Palestijnse activist Amin A. in Leidschendam is ook groot nieuws in Israël. Sterker nog: een Israëlische actiegroep claimt een grote rol te hebben gespeeld door het uitvoeren van een undercoveractie in Rotterdam. Een verhaal over verborgen camera's, stiekeme foto’s en een muur van stilzwijgen.