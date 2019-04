Wilders-beveiliger moet zeven maanden de cel in

Faris K. moet zeven maanden de cel in voor het lekken van informatie over de beveiliging van PVV-leider Geert Wilders.

Het Openbaar Ministerie had eerder vijf maanden cel geëist, voor het ‘gebabbel’ van de ‘kletsmajoor’, die zelf sprak van een ‘stommiteit’. Maar de rechter vindt dat twee maanden meer op zijn plaats is, zodat er ‘een signaal’ vanuit gaat naar anderen.

K. gaf eerder al toe dat hij inderdaad het een en ander heeft prijsgegeven over de beveiliging van Wilders. Veelal om op te scheppen tegen vrouwen. Ook zat hij soms voor privédoeleinden in het politiesysteem te grasduinen. Soms ook uit verveling of nieuwsgierigheid.

Al vindt K. wel dat hij te hard is aangepakt, zei hij in een interview met deze krant vanochtend.

Woning

In 2017 kwam aan het licht dat hij tegen vriendinnen had gekletst over de beveiliging van Wilders. Over welke auto’s werden gebruikt om de zwaar bedreigde politicus te vervoeren. Over de woning van Wilders. En over de bewapening van eliteclub Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB), die altijd in het kielzog van de PVV’er is.

K. was deel van het zogenoemde Iristeam dat voorverkenningen deed voor de directe schil rond Wilders. Daarbij had hij, zo erkende K. bij zijn strafproces, inderdaad wel eens te veel gezegd. Zelfs eens tijdens een klus, tegen zijn vriendin. ,,Tja, om het saaie werk...Weet u, het was soms gewoon om interessant te doen.’’

Coulant

Volledig scherm Wilders tijdens een toespraak. © Getty Images Punt is wel dat het niet één stommiteit was. K. kletste bij herhaling. Hij kwam nota bene ternauwernood door de screening bij het Iristeam, vanwege eenzelfde soort vergrijp. In 2008 werd K. al eens veroordeeld voor het doorspelen van politie-informatie naar vrienden, maar de politie was coulant en hield hem in dienst.

Erg veel inkeer leverde dat niet op, K. ging zelfs verder nadat hij in 2013 promotie naar het beveiligingsteam maakte. Twee jaar later zette een tip de politie op het spoor van nieuwe misstappen.

K. bleek toen ook te hebben ‘gelekt’ over de beveiliging van een bezoek van de dochter van president Obama aan ons land. Hij somde het aantal beveiligers op dat daarbij betrokken was. Ook Sprak over de dienstwapens van zijn collega’s, net als over de inzet van Israëlische agenten.

Volgens de rechter staat vast dat K. geheimen heeft prijsgegeven, tegen zijn ambtsbelofte en geheimhoudingsverklaring in. K. heeft ‘met drie personen’ informatie gedeeld, stelt de rechter vast. ,,Zo heeft hij zijn ambtsgeheim in ernstige mate geschonden.” Terwijl het ging ‘om informatie over de meest beveiligde persoon van Nederland’.

Bewezen

Ook is bewezen dat K. geregeld met zijn neus in de politiesystemen zat voor privézaken. Over wat er van hemzelf te vinden was, bijvoorbeeld. Of toen zijn vriendin een dure camera ging kopen, om te zien of de verkoper deugde. Net als die keer dat hij bij de auto van een buurvrouw een verpakking van cocaïne vond. Of toen hij zocht naar gegevens van een vrouw waar hij ‘iets’ voor zou ‘hebben gevoeld’. En naar een klant met wie een garagehouder die hij kende, mot had.

De rechter: ,,Hij heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in hem is gesteld.” En het ging immers, zegt de rechtbank, om iemand die al eerder in de fout is gegaan. ,,Dat is bijzonder kwalijk.”