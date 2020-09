Wilders schuldig aan belediging Marokkanen als groep, maar hof legt geen straf op

Geert Wilders heeft zich schuldig gemaakt aan het beledigen van Marokkanen als groep tijdens een verkiezingsavond in 2014. Dat heeft het hof zojuist geoordeeld in het hoger beroep in deze zaak. Wilders krijgt daarvoor geen straf opgelegd. Wilders heeft besloten in cassatie te gaan. We volgden de zaak live. Lees ons verslag hieronder terug.

Volgens het hof deed Wilders zijn bewuste uitspraken op 19 maart 2014 weloverwogen en voor het oog van de camera. Hij was zich bovendien bewust van de mogelijke impact, omdat hij enkele dagen eerder soortgelijke uitspraken deed op een markt in Den Haag. Het hof sprak de politicus in hoger beroep vrij van aanzetten tot haat of discriminatie ,,omdat de opzet van Wilders niet erop was gericht zijn publiek daartoe aan te sporen”. Ook groepsbelediging tijdens een markt in Den Haag acht de rechtbank niet bewezen.

Wel zijn de uitlatingen van Wilders volgens het hof ‘onnodig grievend’. „Hij deed zijn uitlatingen over een minderheidsgroep, zonder uitleg of nadere motivering. En hij liet zich negatief uit voor het oog van de camera’s”, aldus de voorzitter van het hof. „Bovendien wist Wilders na zijn woorden op de markt al dat zijn uitspraken tot beroering zouden leiden.” Volgens het hof is hij daarmee te ver gegaan.

Ondanks dat hij schuldig werd bevonden, besloot het hof Wilders geen verdere straf op te leggen. De veroordeling zelf zou voldoende moeten zijn. ,,Hij betaalt al jaren een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening”, aldus de voorzitter van het hof.

Volledig scherm Wilders tijdens de zitting. © ANP

Meer of minder

In 2014 vroeg Wilders in een Haags café of het publiek ‘meer of minder Marokkanen’ wilde, waarop luidkeels ‘minder’ geschreeuwd werd. Enkele dagen eerder deed hij soortgelijke uitspraken op een markt in Den Haag. Het was het begin van een zes jaar voortslepende rechtszaak.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op omdat de rechtbank de veroordeling voldoende vond. Zowel het OM als de politicus gingen in beroep. In hoger beroep is een geldboete van 5000 euro geëist.

Volgens Wilders is er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad om hem strafrechtelijk aan te pakken. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken.

Volledig scherm Wilders tijdens de bewuste verkiezingsavond. © Phil Nijhuis / Hollandse Hoogte

Grootste oppositiepartij

Hoewel hij als beklaagde in het verdachtenbankje belandde, heeft Wilders daar in de peilingen nooit onder geleden. Zijn PVV is nog steeds de grootste oppositiepartij voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. In de zwaarbeveiligde rechtbank wist Wilders van het strafbankje namelijk ook een podium te maken. Dat deed hij voor een groot deel via Twitter.

Via datzelfde kanaal bedankte hij vanochtend ook zijn volgers en gaf nogmaals aan dat een eventuele veroordeling voor hem de corruptie van de Nederlandse rechtsstaat aan zou tonen. ‘Iedereen bedankt voor de steun! We zullen het vandaag zien’, schrijft Wilders. ‘Is Nederland nog een rechtsstaat is waar politici de waarheid mogen spreken? Of een corrupt land zonder scheiding der machten waar politici van de oppositie in een politiek proces veroordeeld worden?’

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.