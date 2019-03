Willem reist zijn bij MH17 omgekomen tweelingbroer achterna

Agressieve tractorrij­der wil agent omverrij­den; bestuurder met geweld uit cabine gehaald

14:39 Drie Gelderse agenten hadden gisteren heel wat kracht en geweld nodig om een 33-jarige agressieve tractorrijder in te rekenen. De man had even daarvoor geprobeerd te vluchten via een fietspad en had daarbij bijna een agent omgereden. Hij verzette zich hevig tegen zijn aanhouding.