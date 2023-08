Willem sleept zijn moeder voor de rechter: ‘Wil al veertig jaar weten wie mijn vader is’

Met video Agenten niet vervolgd voor slaan jongerenbe­ge­lei­der die niet op foto wilde, slachtof­fer pikt het niet

Twee agenten die een jongerenbegeleider ‘in elkaar zouden hebben geslagen’ tijdens een zoektocht naar daders van een schietpartij in Rotterdam, worden niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het geweld ‘proportioneel’. De man in kwestie is zeer verbolgen en wil afdwingen dat de agenten toch worden vervolgd.