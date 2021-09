Win 2 kaarten voor Oranje

Let op: Voor deze wedstrijd is een coronatoegangsbewijs nodig. Dit kan een negatieve testuitslag zijn via www.testenvoortoegang.org (van minder dan 24 uur voor het evenement), een volledig vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van corona (minder dan 6 maanden geleden). Je kunt één van deze 3 coronatoegangsbewijzen laten zien via de CoronaCheck-app.