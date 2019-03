Windmolenadvocaat: Mensen in het noorden zijn monddood gemaakt

Live twitter Natuurgene­zer Ross verbreekt zwijgen in rechtbank: Ik heb goed gehandeld

10:11 De Duitse natuurgenezer Klaus Ross (61) heeft zich vandaag voor de rechtbank voor het eerst uitgelaten over de dood van drie van zijn patiënten, die stierven nadat hij ze een overdosis van een experimenteel middel had toegediend. Het spijt hem wat er is gebeurd, maar hij heeft ‘alleen maar mensen willen helpen’.