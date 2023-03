Winkeldievegges slaan hun slag in kringloopwinkel (maar weten niet dat ze gefilmd worden)

Twee winkeldievegges hebben vanmorgen een handtas gestolen in een kringloopwinkel aan de Koppelstraat in het Gelderse Twello. Directeur Hans Hekkert heeft de actie op camera vastgelegd en deelt dit nu op Facebook. Daarbij de oproep aan de dames om zich snel te melden, want anders wordt er aangifte gedaan.

De tas is van een klant die wel vaker de winkel bezoekt. In een onbewaakt ogenblik is te zien hoe de dames hun slag slaan. In de gestolen tas zitten onder meer een portemonnee met pasjes, maar ook auto- en huissleutels en twee iPhones. Volgens Hekkert doet de eigenaresse geen aangifte als de dievegges direct de tas met inhoud terugbrengen.

Derde keer

,,De gedupeerde vrouw is uiteraard boos en overstuur dat het gebeurd is. En voor ons is het al de derde keer in een jaar tijd dat een tas van een klant wordt gestolen. Het helpt als we snel de camerabeelden delen. Meestal krijgen we vrij snel een naam en adres of krijgen we andere bruikbare tips binnen. Bij de twee vorige diefstallen kregen we gelijk de spullen terug.” Hekkert hoopt dat dit deze keer weer het geval is.

Schering en inslag

Omdat er vaak spullen gestolen worden in deze kringloopwinkel, heeft de directeur camera’s in zijn zaak geplaatst. ,,Het is schering en inslag. We weten dat er veel gejat wordt. Daarom zijn we er ook zo scherp op. Toch is dit nog vervelender, omdat het om klanten gaat.”

Volledig scherm Winkeldievegges betrapt in kringloopwinkel in Twello. © Hans Hekkert