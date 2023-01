Winter begon zeer zacht en nat; waterschappen nemen maatregelen wegens hoge water rivieren

Nat, en zacht. Zoals het weer de afgelopen dagen was, zo zag de eerste helft van de meteorologische winter er in het algemeen uit. De temperatuur sinds 1 december was gemiddeld 5,6. Dat is 1,6 graad hoger dan normaal. ,,En het was ook echt natter dan gebruikelijk, met droge periodes ertussen", zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza. ,,Vooral eind december en begin januari viel er veel regen.”

Sinds 1 december viel er 156 millimeter regen, anderhalf keer meer dan normaal. Gemiddeld valt er in deze periode 106 millimeter. Dat het zo nat is, komt door lagedrukgebieden die boven de Atlantische oceaan worden gevormd en die wisselvallig weer meenemen. ,,We hebben een soort treintje van lagedrukgebieden gehad, die met die westelijke stroming constant langs of over ons land koerste.”

Dat gaat gepaard met periodes van 'kletsnat’ weer. ,,Dan volgt er weer een opklaring, en dan is het wachten tot de volgende regen zich aandient. Dus we jojo-en een beetje op en neer van regen naar droog.” Dat het de laatste tijd continu veel regent en de wisselvalligheid aanhoudt is opvallend, zegt Knol. ,,Je ziet dat het grondwater hoog is. Veel plassen en slootjes zijn tot de nok toe gevuld.”

Hoge waterstand rivieren

Ook het water in de rivieren staat dus hoog. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter (onder Maastricht) bereikt naar verwachting zondag het hoogste punt. Vanaf dinsdag zakt het waterpeil van de rivier weer, aldus Rijkswaterstaat vrijdag. De dienst voorziet geen grote hoogwaterproblemen, maar de Maas zal op een aantal plekken wel buiten de oevers treden. Waterschap Limburg houdt de situatie bij de Geul extra scherp in de gaten.

Vanaf zaterdag zullen de uiterwaarden van Rijn, Waal en IJssel gaan onderlopen volgens Rijkswaterstaat. Natuurbeheerders, boeren en gemeenten zijn eerder deze week al gewaarschuwd dat ze vee en losse spullen langs de rivieren moeten weghalen.

Volledig scherm Nederland, Waalwijk, de voetbalvelden van Neo zijn te nat om op te voetballen komend weekend. © copyright Marc Bolsius

De Linge trad vrijdagavond al buiten haar oevers. Op de kade aan de Achter ’t Veer in Geldermalsen staat al water. De waterafvoer van en naar de rivier wordt zoveel mogelijk gedoseerd. Het waterschap Rivierenland waarschuwde gisteravond al dat inwoners van delen van Geldermalsen en Leerdam met wateroverlast te maken kunnen krijgen.

Friesland en Zeeland hebben naast de overvloedige regen ook veel hinder van de zeer harde wind. Die stuwt het water in de overvolle sloten en watergangen nog hoger op. Alle gemalen werken volop, aldus de schappen, maar dat kan wateroverlast niet helemaal voorkomen.

Opwarming

In hoeverre deze natte en zachte winter aan klimaatverandering te wijten valt, kan niet zo gezegd worden. Het klimaat gaat immers over een langere periode. Maar, legt Knol uit: het past in het patroon van een opwarmend klimaat. Hogere temperaturen betekenen uiteraard zachtere winters, én: ,,Als atmosfeer warmer is, dan kan deze meer vocht bevatten, en dat heeft een effect op neerslag.”

De nattigheid houdt vandaag nog aan; zondag is het buiig. Volgende week wordt het kouder en laten we het zachte weer achter ons. Er is kans op hagel en natte sneeuw.

Volledig scherm Een ondergelopen akker nabij rivier de Maas. © ANP / ANP

