Winter even op pauze, maar eind van de week komt de kou terug

Terwijl we gisteren nog de eerste ijsdag van deze winter beleefden, ziet het beeld er voor de komende dagen ietsje anders uit. Via zee stroomt er warmere lucht het land in die afkomstig is uit de subtropen. Daardoor komt de temperatuur tot en met donderdag overdag uit op een graad of 8 à 9. Dat is zo'n twee graden warmer dan gebruikelijk. Wilfred Janssen van Weerplaza: ,,Morgen is wat dat betreft de beste dag van de week."



Het warmere weer is echter vlak voor het weekend weer verdwenen. Janssen: ,,Vanaf donderdag zien we een actieve depressie boven het land, die regen en wind meeneemt. Sommige weermodellen hebben het over storm. Ook sneeuw is niet uitgesloten, maar dat is nog heel onzeker. Valt die overdag, dan is het natte sneeuw, maar als hij 's nachts valt zou het hier en daar ook wit kunnen worden."