Winterjas kan weer aan: temperatuur duikt overdag voor eerst dit najaar onder 10 graden

Truckdrama Broer van Spaanse trucker Juan S: 'Die epilepsie zou het geweest kunnen zijn’

Op 27 augustus veroorzaakte de Spaanse vrachtwagenchauffeur Juan C. S. een tragisch ongeval in de Hoeksche Waard, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. In zijn woonplaats Caravaca de la Cruz, waar hij werk heeft gevonden in een ijzerhandel, zien familie en bekenden hem niet als dader. ,,Hij heeft dit onheil ook niet opgezocht.’’

12 november