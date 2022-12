Winterse buien trekken ons land binnen, eerste meldingen van laagje sneeuw

Het kan opnieuw op veel plaatsen in de noordwestelijke helft van ons land verraderlijk glad worden door ijzel, meldt het KNMI. Later in de avond kan het ook elders glad worden. In Limburg is de kans op gladheid vooralsnog klein. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de gladheid.



,,Sneeuw kan voor gladheid zorgen maar ook de regen kan tot gladheid leiden. Die bevriest namelijk op het koude wegdek waardoor het plaatselijk spekglad kan worden. Natuurlijk wordt er op de doorgaande wegen gestrooid of is er gestrooid, maar een gewaarschuwd mens telt toch voor twee", stelt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. ,,In verreweg het grootste deel van het land blijft het droog. We hebben het dus over gladheid die zeer plaatselijk zal zijn.”