Winterzonnewende: vandaag is er minder dan acht uur daglicht, maar het kan nóg erger

Vandaag is de kortste dag van het jaar. Vanmorgen komt de zon pas om 08.46 uur op en gaat hij al om 16.29 uur weer onder. Het kan nog erger: in het Noorse Hammerfest gaat de zon vandaag helemaal niet op. Maar we ruilen de donkere dagen voor kerst vanaf het nieuwe jaar weer in voor steeds meer daglicht.

De maand december heeft de kortste daglichtperiodes. Als je in de ochtendspits uit het raam kijkt, dan is het buiten pikkedonker. De zon staat vanmiddag het laagst boven de horizon. Dit komt omdat de zon dan loodrecht boven de Steenbokskeerkring staat, op het zuidelijk halfrond. Daarmee staat de zon op dat moment het verst van ons af. Dit verschijnsel wordt ook wel de winterzonnewende genoemd.

Geen witte kerst

Op 21 december, de kortste dag van het jaar, begint ook de astronomische winter. Maar, ‘de astronomische winter begint allesbehalve winters’, aldus Weeronline.nl. Het weer is zacht voor deze tijd van het jaar. De donkere dagen in aanloop naar kerst is het weerbeeld ‘herfstachtig’. Vandaag wordt het tussen de 7 en 10 graden. In de ochtend is er overwegend mist en lage bewolking. Waar het in de meeste plaatsen 's ochtends nog droog blijft, trekken 's middags enkele buien over het land. Ook in de avond blijft het op sommige plekken nog regenen.

De temperaturen blijven in de week voor kerst schommelen tussen de 9 en 12 graden. Er valt veel regen. Ook hangt er op sommige plekken in het land lage bewolking en is er plaatselijk mist. Daarmee is er voor de schaatsliefhebbers helaas geen ijspret op natuurijs mogelijk, zoals afgelopen weekend heel even kon. En van een witte kerst is ook geen sprake.

Na vandaag steeds meer daglicht

Na de start van de astronomische winter worden de dagen weer langer. Volgens Weeronline.nl merken we dat niet meteen, want in de ochtend blijft het nog wat langer donker. Op 30 december wordt de meest late zonsopkomst genoteerd. Pas in de eerste week van januari komt de zon heel langzaam weer wat eerder op. Dan komt er iedere dag ongeveer een halve minuut zonlicht bij.

Waar is vandaag het minste daglicht?

In Hammerfest, Noorwegen, is er vandaag helemaal geen daglicht. In Reykjavík, de hoofdstad van IJsland, komt vandaag om 11.30 uur de zon op en gaat de zon onder om 15.30 uur.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: