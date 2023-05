'Witgewassen cokewinsten' en explosieven voor de deur: geldwisselkantoren gesloten

De eigenaar van Suri-Change wil met rust gelaten worden, zegt hij aan de telefoon. Maar rust zit er voorlopig niet in voor de man die aan het hoofd staat van de keten. Bij het ene na het andere kantoor vinden explosies plaats. Het begon vorige week in Amsterdam met ontploffingen bij drie kantoren. In de nacht van donderdag op vrijdag was het in die stad weer raak bij een vestiging. Zondagochtend vroeg volgde een explosie bij het hoofdkantoor in Rotterdam, een dag later was er een ontploffing in Den Haag.

En het bedrijf lag al onder vuur, vanuit een hele andere hoek. De politie doet onderzoek om de daders achter de explosies op te sporen, maar heeft intussen ook het bedrijf zelf in het vizier. Via Suri-Change zouden miljoenen en miljoenen aan crimineel geld zijn witgewassen. Dat zou zijn verdiend met de handel in cocaïne en via de geldwisselkantoren van Suri-Change moeiteloos de wereld over zijn gestuurd. Want, zoals de website al wervend meldt: wat in Nederland wordt gestort, kan binnen vijftien minuten worden opgehaald in het buitenland. Ook in landen waar een bankrekening niet vanzelfsprekend is: daar zijn uitbetaallocaties. Zo komt geld via Suri-Change ook terecht in Suriname, Ghana of Vietnam.

Om te verbloemen dat drugsgeld zou zijn doorgesluisd, zou bij Suri-Change zijn geknoeid met de administratie en zijn verdachte transacties vermoedelijk niet gemeld, terwijl dat wel moet.

Arrestaties

Daarom werden in maart vijf arrestaties verricht en was er een inval bij het Rotterdamse hoofdkantoor. Ook de eigenaar van Suri-Change werd in de boeien geslagen. Hij zit op dit moment niet meer vast. De politie legde daarnaast beslag op 42 woningen, met een waarde van zo’n 25 miljoen euro; de familie achter Suri-Change investeerde volop in vastgoed.

Het is goed mogelijk dat het onderzoek van de politie en de aanhoudingen een deel van de schimmige zaken hebben verstoord, waardoor nu een reactie volgt met ontploffingen. Maar wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. De politie doet ‘natuurlijk’ onderzoek om te kijken óf en – waarschijnlijker – wát het verband is tussen de reeks explosies.

Maar er mag meer gebeuren, zegt Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,Er moet worden geïnvesteerd in het blootleggen van het echte, grote verhaal hierachter, en dat moet veel internationaler gebeuren.” Dan kan aan de hand van geldstromen van dit soort wisselkantoren veel breder gekeken worden, ook naar de grote, criminele netwerken, die vanuit verschillende landen met elkaar samenwerken. ,,Dat is een kwestie van de lange adem, niet voor een resultaat dat je binnen een paar weken ziet.”

Sluiting

En terwijl Struijs ervoor pleit in zo’n grootschalig onderzoek te investeren, gaan burgemeesters over tot sluiting van filialen van Suri-Change waar ontploffingen plaatsvinden. In Rotterdam lieten emotionele omwonenden van de week al weten hoe onveilig het voelt, als vlakbij je huis zo’n explosie plaatsvindt. Ja, ook als de schade uiteindelijk meevalt.

Niet onterecht, blijkt wel uit de overwegingen van de gemeente Den Haag, die maandag als hekkensluiter overging tot het platleggen van de locatie van Suri-Change aldaar. Er wordt ingeschat dat er een ‘groot risico is op herhaling en escalatie van geweldsincidenten’.

Met de sluiting moet dat risico verminderd worden, en de rust in de buurt terugkeren. Maar de sluiting volgt ook om nadrukkelijk ‘een signaal af te geven, dat de geconstateerde feiten onacceptabel zijn’. De eigenaar van Suri-Change gaat er allemaal niet op in. ,,Mijn hoofd staat er niet naar”, zo zegt hij.