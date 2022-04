Witte bakfietsmoeders nemen allochtone wijk over, maar regenboogvlag mag er nog niet wapperen

met video Bosbrand van 25 voetbalvel­den groot op Sallandse Heuvelrug: ‘Rookwolken werden steeds groter’

De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een flinke bosbrand op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. De brand woedt op de Holterberg aan de kant van Nijverdal, en de rook is tot ver te zien. De toegangswegen zijn afgesloten en de brandweer roept op om om niet naar de plek te komen. De omvang van het brandende gebied is ongeveer 25 voetbalvelden groot, meldt Brandweer Twente.

18:21