WK: Nederland voetbalt niet, maar gokt

Voor veel vrienden en collega's is het vaste prik bij wedstrijden in Rusland: 'Hoeveel heb je ingezet? Op wie?' Het gokken op sportuitslagen en doelpuntenmakers neemt een enorme vlucht. Alleen al bij Toto, de enige legale aanbieder in Nederland, zijn de eerste week van het WK 'enkele miljoenen weddenschappen' geplaatst. ,,De omzet is deze eerste week drie keer hoger dan de eerste week van het WK in 2014'', meldt een woordvoerder. Opvallend: in 2014 deed het Nederlands voetbalelftal wel mee.



Volgens de wet mag alleen de Toto betaalde sportvoorspellingen aanbieden. Maar ook grote internationale sites als Unibet lijken Nederlandse spelers toe te laten, ondanks de jacht van de Kansspelautoriteit op deze illegale aanbieders. ,,Onze rechercheurs struinen dagelijks het web af, maar het is lastig om álles aan te pakken'', zegt een woordvoerster van de toezichthouder. ,,Daarom richten we ons in eerste instantie op sites die kinderen laten spelen en zich richten op Nederland.''