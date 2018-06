WNF herstelt oesterbanken in Noordzee ... op 3D-geprinte riffen

Het WNF deed dat in het gebied Borkumse Stenen ten noorden van Schiermonnikoog op een diepte van ongeveer twintig meter. Het is volgens de organisatie voor het eerst dat in diepere delen van de zee oesterbanken zijn hersteld. ,,Dat gebeurt deels op riffen gemaakt met een driedimensionale printer", zegt projectleider Emilie Reuchlin-Hugenholtz.