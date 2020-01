Woede onder bewoners na liftdrama Arnhem: ‘Dat bankstel hadden ze weg moeten halen!’

Emotioneel, boos en nog steeds ontgoocheld. Zo omschrijven aanwezigen de stemming in de zaal tijdens de bewonersbijeenkomst die de gemeente Arnhem en woningcorporatie Vivare vanavond in beslotenheid hielden na de fatale brand van nieuwsjaarsochtend.

Een vader en zijn zoontje (4) kwamen woensdagochtend vroeg om het leven nadat ze samen met twee gezinsleden in een lift in woningcomplex het Gelderseplein vast bleven zitten, terwijl er brand was uitgebroken. De moeder en dochter van het gezin overleefden de brand wel, maar liggen nog steeds in het ziekenhuis.

De brand in de flat is vermoedelijk veroorzaakt door vuurwerk dat naar binnen is gegooid. Twee tieners van 12 en 13 jaar zijn woensdagmiddag opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij de vuurzee. De boosheid bij veel medebewoners van het flatcomplex komt voort uit onvrede over hoe flateigenaar Vivare om zou zijn gegaan met een bankstel dat al dagen in de hal van de flat, vlakbij het trappenhuis, stond. Het bankstel werd gratis ter overname aangeboden.

Tekst gaat verder onder deze foto

Volledig scherm Arnhem. Politie bewaakt de plek des onheils. © Gerard Burgers

Huismeester

Meerdere aanwezigen van de bewonersbijeenkomst verklaren onafhankelijk van elkaar dat de bank in brand zou zijn gevlogen en dat voor de grote vlammen in de flat heeft gezorgd. Volgens bewoners is al daags voor oudjaarsnacht over de bank en het risico op branden rond de jaarwisseling gewaarschuwd. ,,Dat ding moest weg. Vroeger hadden we een huismeester die zoiets regelde. Nu lieten ze het gewoon staan. Je kon erop wachten dat het mis ging", aldus een bewoner die niet zijn naam wil geven.

De bijeenkomst vond plaats in gymzaal Eimers in de buurt van de flat. Vivare was nog niet bereikbaar voor een reactie.