Woedende reacties na hongerstaking asielzoekers om eten: ‘Dit is ook voor veel Nederlanders een luxe’

De hongerstaking van tientallen asielzoekers in het Haagse Teleport Hotel, die niet tevreden zijn met de warme maaltijden die ze daar krijgen, heeft tot woedende reacties geleid. ,,Dat is potverdikkie vele malen beter dan het eten wat onze ouderen in verzorgingshuizen krijgen voorgeschoteld.”