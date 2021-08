Wolf binnen de hekken van De Hoge Veluwe: ‘Hij heeft meerdere moeflons gedood, we hebben hem gezien’

Ex-profvoet­bal­ler van RKC en Ajax neergescho­ten bij schietpar­tij in Amsterdam

1 augustus De 35-jarige ex-profvoetballer Jergé Hoefdraad is vanmorgen neergeschoten bij een schietpartij bij een bedrijfspand in Amsterdam. Dat bevestigen meerdere bronnen aan De Telegraaf. In het pand was een feest aan de gang. Het slachtoffer, die zijn carrière bij RKC begon, en vanaf komend seizoen bij de Amsterdamse amateurclub ASC De Volewijckers zou gaan spelen, is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.