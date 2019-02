Wolvin laat aangevreten hertenkalf liggen, ecoloog spreekt van ‘unieke vondst’

VIDEOVoor het eerst in 150 jaar is in Nederland een wildprooi gevonden die gedood is door een wolf. In Apeldoorn werd een aangevreten edelhertkalf van zestig kilo gevonden. ‘Uniek’, zegt ecoloog Hugh Jansman. De actiegroep ‘No wolves’ is minder enthousiast: ,,Ze horen in dunbevolkt gebied thuis, niet hier.’’

De afgelopen drie maanden waren er vier wolven in Nederland. Van de wolvin op de Noord-Veluwe (GW998f) staat al vast dat ze hier officieel gevestigd is, de soortgenoot die zich iets zuidelijker op de Midden-Veluwe ophoudt (GW960f), is bijna formeel gevestigd. De kans daarop lijkt groot omdat het aangevreten kadaver in Ugchelen-Hoenderloo, bij Apeldoorn, ook ten prooi is gevallen aan deze wolf.

De vondst van de wildprooi is volgens ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research opmerkelijk, ‘omdat er meestal weinig achterblijft van wilde prooidieren’. ,,Kadavers vind je in principe niet. Een wolf doodt zijn prooi en verstopt die dan. Daarna vreet-ie het met huid en haar op. Na twee, drie dagen vind je er niets van terug.’’

Een wolf op de Veluwe.

Maag vol

Dat dit kadaver wel werd gevonden, komt volgens Jansman doordat het dier in de late ochtend werd gedood door de wolvin. ,,Het dier woog zeker zestig kilo en een wolf kan maximaal tien kilo aan. Dan zit z’n maag vol. Het restant was te zwaar om te verplaatsen. In principe keren wolven altijd terug naar de prooi. Daarom hebben we het kadaver ook laten liggen en is er minimale sectie op gepleegd.’’

Jansman heeft zelf de monsters genomen van het kalf. ,,Een wolf doodt zijn prooi door de luchtpijp dicht te bijten. Daar komt een boel kwijl bij vrij. Ik heb de keel iets opengemaakt en er wattenstaafjes doorheen gehaald. Analyse daarvan bevestigde de vermoedens dat het dier gedood is door wolvin GW960f. Hoewel we op basis van haren in wolvenkeutels over het algemeen al het idee hebben dat wolven op de Veluwe vooral hoefdieren eten, is dit voor het eerst dat er ook prooirestant is gevonden.’’

Roofdier

Voor Jansman is de vondst van de wildprooi van belang: ,,Wij weten dat het doden van schapen bijzaak is voor de wolf. De publieke opinie dat de wolf alleen maar schapen eet, is niet waar. Daarnaast bespeur ik soms een romantisch beeld van de wolf, die een aaibaarheidsfactor zou hebben. Deze vondst bewijst maar weer eens dat het echte roofdieren zijn en dat ze prooien doden. Ze vervullen een hele belangrijke rol in het ecosysteem.’’

Mannetjeswolf

Uit de driemaandelijkse rapportage die de Wageningse universiteit vandaag naar buiten bracht, blijkt ook dat de twee schapen die begin januari in Heino en Dalmsholte ten prooi vielen aan een wolf gedood zijn door mannetjeswolf GW893m. Dat is de wolf die zich nu ophoudt in het leefgebied van het gevestigde vrouwtje op de Noord-Veluwe. Het is goed mogelijk dat zij samen voor nageslacht gaan zorgen. ,,De kans is aanwezig dat ze elkaar hebben ontmoet’’, zegt Jansman. Onderzoek moet uitwijzen of ze ook een paar gaan vormen.

No Wolves

Schapenhouder Bart Kemp uit Ede is minder enthousiast over de oprukkende wolf. ,,Wolven horen thuis in dunbevolkte gebieden, niet hier’’, zegt de woordvoerder van actiegroep No Wolves. ,,De terugkeer van wilde dieren als de wolf, de lynx, de bizon en de beer zorgt voor conflicten, brengt de voedselvoorziening in het gedrang, het platteland loopt leeg.’’

De actiegroep wil dat de wolf de beschermde status verliest, om de groei van de populatie makkelijker te beteugelen. Nu mag afschieten bijvoorbeeld pas in het uiterste geval, eigenlijk alleen als mensen bedreigd worden. ,,Het kan snel gaan met de populatie. Gemiddeld krijgt een wolf zo'n 4 tot 8 pups per jaar.’’ Het gevaar volgens Kemp: schapen moeten vrezen voor hun leven, kinderen in bosrijk gebied moeten oppassen. ,,Als je een roedel wolven in de buurt hebt, laat je je kind van 10 echt niet langsfietsen op weg naar school.’’