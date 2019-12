Wonderkind Laurent (9) gaat studeren aan ‘beste universiteit ter wereld’ in VS

VIDEOWonderkind Laurent Simons verruilt de TU in Eindhoven zo goed als zeker voor een topuniversiteit in de Verenigde Staten. Dat heeft zijn vader gisteravond gezegd bij Pauw . Het vertrek van zijn ongekend slimme zoontje uit Nederland is mede ingegeven door een Vlaams-Nederlands cultuurprobleem, zo blijkt

Om welke Amerikaanse universiteit het gaat, wilde Alexander Simons niet zeggen. ,,Dat is confidential (vertrouwelijk, red.). Daar zijn afspraken over gemaakt met bepaalde personen. Het is al vrij ver gevorderd maar het is not done erover te praten.’’

De kans was volgens de vader te mooi om te laten lopen. ,,Als je een aanbod in je schoot geworpen krijgt om te gaan samenwerken met de beste universiteit ter wereld dan zou het niet slim zijn om daar geen gebruik van te maken. Je zit dan gewoon aan de top van de top.’’

Naast het niveau is ook de begeleiding van wonderkinderen beter in de Verenigde Staten, zei Simons. ,,In Amerika doen ze echt heel veel om zulke kinderen naar de universiteit te sturen. Zelfs bij een kind dat nog stukken minder slim is dan Laurent.’’

Volledig scherm De West-Vlaamse Laurent Simons thuis op de bank in Amsterdam. © AFP

Verlegen

Zijn karakter en Belgische achtergrond speelden de 9-jarige bachelorstudent ook parten aan de TU Eindhoven. Dat bleek uit een voorbeeld dat zijn vader noemde. ,,Nederlandse studenten zijn brutaal, Laurent is verlegen. Als hij met een vraag zit, klopt hij op de deur van de docent en vraagt of die een paar minuten tijd heeft maar wordt dan weggestuurd.’’ Daar kan Laurent volgens zijn ouweheer niet goed tegen. ,,Hij kan zichzelf niet verdedigen en beschermen als hij negatieve energie over zich heen krijgt.’‘’

Laurent stond op het punt af te studeren als bachelor Electrical Engineering maar stopte maandag per direct na onenigheid over het studietempo. Zijn ouders wilden graag dat hij zou afstuderen vóór zijn tiende verjaardag, op 26 december, maar de universiteit achtte die einddatum niet haalbaar. Dit vanwege het aantal tentamens dat Laurent nog zou moeten halen. De onderwijsinstelling stelde een studieplan voor waarmee de 9-jarige zijn studie medio 2020 zou kunnen voltooien.

Onbegrijpelijk, vinden zijn ouders. ,,Als we het advies van de universiteit hadden gevolgd dan had Laurent nog acht maanden langer moeten studeren. Terwijl hij één vak per week doet en de totale studie in negen maanden tijd’’, vertelde moeder vol ongeloof.

Een verschuiving van de afstudeerdatum was ook niet uit te leggen geweest aan Laurent, zei zijn vader. ,,Als een vak langer dan een week duurt, gaat hij zich vervelen. Laurent moét uitgedaagd worden omdat hij zo slim is. Bovendien zou het tijdschema van de universiteit zijn plannen doorkruisen. Hij had al een heel vervolgscenario in zijn hoofd.’’

Robotica

De 9-jarige weet volgens zijn vader ook al precies wat hij later wil worden. ,,Laurent heeft geen bepaald beroep op het oog maar wil wetenschapper worden. Zijn droom is dat hij kunstorganen kan maken. Robotica, cyberachtige lichamen bijna richting onsterfelijkheid. Beetje electrical engineering nodig, beetje geneeskunde. Het is dus niet zo dat hij deze studie wil afronden en dan bijvoorbeeld televisies gaat maken bij Philips.’’

In dat licht zou het voor de hand liggen als Laurent zou gaan studeren aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge bij Boston omdat dat een van de beste en meest prestigieuze universiteiten ter wereld is met een opleiding tot electrical engineering én een Robotics team.