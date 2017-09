Woning Thierry Baudet opnieuw besmeurd

Stok­paard­rij­den: hard trainen en veel uit­hou­dings­ver­mo­gen vereist

8:59 Met een stokpaard tussen je benen over een hindernis springen. Het lijkt een grap, maar dat is het niet. In het buitenland is het een serieuze en soms zelfs gevaarlijke sport. Gistermiddag probeerden Finse amazones Nederland enthousiast te maken voor dit opmerkelijke fenomeen tijdens het het internationale Horse Event in Ermelo.