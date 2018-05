Woningstichting selecteerde huurders op ras en lichaamsgeur

De in februari 2018 nieuw aangetreden directeur Sjraar Canjels en de raad van commissarissen van De Voorzorg tonen zich ‘zeer geschokt’ over de ‘onfatsoenlijke’ selectie van huurders. Die ‘tart elk voorstellingsvermogen’, laten ze in een verklaring weten. Op advies van een strafrechtadvocaat heeft De Voorzorg het Openbaar Ministerie (OM) geïnformeerd over de selectiepraktijken. Het OM heeft de woningstichting recent laten weten geen aanwijzingen te hebben voor strafbare discriminatie, zo meldt dagblad De Limburger.

Ontoelaatbaar

De corporatie spreekt in navolging van de externe onderzoekers van een ‘ontoelaatbare’ praktijk. Naast ras en seksuele geaardheid speelden nog andere zaken tegen de regels in een rol bij de toewijzing van woningen. Bij intakegesprekken verzamelde De Voorzorg ook informatie over gezondheid, ex-partners, medicijngebruik, strafrechtelijk verleden, religie en levensovertuiging van de kandidaat-huurders.



De eerste signalen over misstanden kwamen in mei 2017 toen interim-bestuurder René Roelofsma orde op zaken moest stellen bij De Voorzorg. Dit moest na een hard rapport van landelijk toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) over het bestuur van de corporatie. Mede op advies van de Aw schakelde De Voorzorg bureau Integis in om de woningtoewijzing in de periode 2013-2016 helemaal door te lichten.

Medewerkers

Integis bracht onlangs een onthutsend rapport uit. Het bureau baseerde zich daarbij op gesprekken met medewerkers van de corporatie. Documentatie over de gang van zaken bij de woningtoewijzing is niet meer voorhanden. Daardoor is niet meer te achterhalen welke woningzoekenden gedupeerd zijn en om hoeveel mensen het gaat.

Uit de gesprekken met medewerkers is wel duidelijk geworden dat de eind 2012 aangetreden manager Wonen van de Voorzorg uiteindelijk bepaalde wie een woning kreeg en wie niet, op grond van de bij de intakegesprekken verzamelde informatie. Of de toenmalig directeur op de hoogte was van de omstreden selectieprocedure en welke rol hij daarbij zelf speelde, is niet bekend. De directeur en de manager weigerden volgens Integis mee te werken aan het onderzoek.

Angstcultuur

Het tweetal kreeg begin dit jaar ontslag, nog voor het verschijnen van het Integis-rapport. Ze zijn met een regeling vertrokken. De directeur zat al vanaf begin 2017 thuis na het vernietigende rapport van de Aw. De toezichthouder laakte daarin de gebrekkige controle door de Raad van Commissarissen. Ook kraakte de Aw het aanbestedingsbeleid van de corporatie waarbij de zoon van een oud-directeur steevast werd ingeschakeld als huisaannemer. Bij De Voorzorg was bovendien jarenlang sprake van een angstcultuur. Van dat alles is nu geen sprake meer, benadrukt huidige directeur Canjels. De woningtoewijzing voldoet weer aan alle eisen en geschiedt in volle openheid.

De Voorzorg