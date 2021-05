Wybren van Haga is niet ineens beschaafd geworden, hij ziet genoeg draagvlak voor zijn eigen winkeltje

Update Justitie eist elf maanden cel tegen ex-officier vanwege betaalde seks met minderjari­ge

10 mei Het openbaar ministerie eist elf maanden onvoorwaardelijk cel tegen ex-officier van justitie Vincent L., die ervan wordt verdacht in 2016 meerdere keren betaalde seks te hebben gehad met een 16-jarige jongen. Volgens justitie heeft L. bewust contact gezocht met de 16-jarige ‘Jesse’ voor seks en wist hij dat hij met betalingen de minderjarige tot seks verleidde. Ook moet L. geweten hebben dat de jongen minderjarig was. ,,Je ziet op foto's zelfs z'n beugel schijnen. Verdachte heeft bewust zijn kop in het zand gestoken.”