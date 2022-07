Ymke overleefde ook als enige gezinslid ongeluk op vakantie: ‘Schuldgevoel kon ik relativeren’

Het klinkt misschien gek als je je ouders en 5-jarige zus verliest, maar het is een schrale troost dat de dochter die het kano-ongeluk overleefde nog zo jong is. ,,Op die leeftijd heb je veel veerkracht en genoeg tijd en ruimte om je leven weer op te bouwen”, zegt Ymke Jager (31) uit Utrecht.



Zelf was Ymke 10 jaar toen ze in 2001 bij een auto-ongeluk in Oostenrijk haar ouders Hanno (45) en Marion (46) en zussen Silke (15), Elke (12) en Kari (8) verloor. Het kano-ongeluk op het Veluwemeer raakt haar daarom diep. ,,Het is niet dat mijn eigen trauma nu naar boven komt, maar ik voel wel een connectie met dat meisje. Ik kan me inleven in haar situatie.’’



Het zijn vooral de reacties die Ymke bezighouden. ‘Wat moet er nu van zo’n meisje terechtkomen’ of ‘had ze niet beter óók dood kunnen zijn in plaats van alleen achterblijven?’ ,,Dezelfde reacties die ik destijds kreeg’', vertelt ze. ,,Nou, het komt best wel goed met haar, hoor.’’