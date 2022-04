Youssef Taghi over uitbraakplannen Ridouan Taghi: ‘Heb geprobeerd de boel te de-escaleren’

Het Openbaar Ministerie stelt dat Youssef Taghi (38) een belangrijke schakel is geweest tussen Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo en gedetineerd in de EBI, en de buitenwereld. Hij zou hem daarbij hebben geholpen bij het maken van plannen voor een gewelddadige uitbraak of ontsnapping. In de periode tussen maart 2021 en oktober 2021 waren er in totaal 98 contactmomenten, waarvan 22 bezoeken aan de EBI. In de zomer ontstond de verdenking dat Youssef Taghi zijn positie als advocaat zou misbruiken. In oktober werd hij aangehouden, op verdenking van het heimelijk meewerken aan een gewelddadige ontsnapping. Daarvoor zouden drie plannen bestaan. Ook zou hij mee hebben geholpen met drugshandel en witwassen.

Een aantal vertrouwelijke gesprekken tussen de twee Taghi’s is heimelijk opgenomen door justitie. Op de beelden is van bovenaf te zien hoe Youssef Taghi een iPad en een schrift tegen het glas van de spreekkamer houdt, waarachter Ridouan Taghi zit. Op de iPad staan afbeeldingen van chatgesprekken. Ook maakte Ridouan Taghi schietgebaren, die hij enkele keren herhaalde.



Taghi was maandag voor het eerst zelf aanwezig in de Amsterdamse rechtbank. Zijn advocaten betoogden dat zijn voorlopige hechtenis geschorst zou moeten worden. ,,Hij heeft juist geprobeerd het proces te vertragen, de situatie te sussen, geprobeerd Ridouan Taghi subtiel af te brengen iets van zijn plannen te concretiseren. Hij bracht op zijn eigen subtiele wijze naar voren dat hij niet wilde dat er iets zou gebeuren.” Namen van vier EBI-medewerkers heeft hij nooit doorgegeven, zei Raza.

Hij vertelde ook dat de twee Taghi's elkaar voor het eerste bezoek in maart 2021 ‘tientallen jaren’ niet hadden gezien. Ook werd maandag bekend dat Youssef Taghi al wilde stoppen als advocaat. Hij was op zoek naar een baan buiten de advocatuur, ook om niet betrokken te raken bij de mogelijke plannen van zijn neef.

Moeilijke situatie

Uiteindelijk kreeg Youssef Taghi ook zelf het woord. ,,Ik wilde de boel de-escaleren. Voor zover er plannen waren, wilde ik laten merken dat het geen wijs idee was. Je gaat op zoek naar een manier om er vanaf te komen, om er geen deelgenoot van te zijn.” Hij stelde in een zeer moeilijke situatie terecht te zijn gekomen. ,,Hoe minder je weet, hoe beter. Je probeert er op een subtiele manier vanaf te komen.” De rechtbankvoorzitter vroeg daarop of hij niet heeft geprobeerd om tegen Ridouan Taghi te zeggen dat het geen goed idee was. ,,Je kon niet direct zijn”, zei Youssef Taghi.

De rechtbank neemt later een beslissing over de voorlopige hechtenis. Kans op herhaling is er niet, zeiden de advocaten van Taghi. ,,Hij is al geen advocaat meer.” Volgens Youssef Taghi moet hij een manier vinden om verder te gaan met zijn leven ,,Het heeft heel veel en vergaande consequenties gehad tot nu toe. De schade is aanzienlijk en voor een groot deel onherstelbaar.”

