YouTube-magnaat geeft speelgoed gratis weg: ‘Dat het geld waard is, interesseert me niet’

Veel simpeler dan de filmpjes die Buissink (42) maakt kunnen filmpjes niet zijn. Neem het filmpje dat hij dit weekend online zette. Daarin speelt een speelgoedtrein van hout de hoofdrol. De kijker ziet twee handen het speelgoed uitpakken, en hoort Buissink als voice-over op expres kinderlijke toon uitleggen wat hij aan het doen is. Al zeven jaar doet hij het precies zo, nadat hij een Amerikaans voorbeeld op YouTube zag, en Buissink komt er ver mee. Zó ver zelfs dat fabrikanten hem lange tijd gratis speelgoed stuurden, toen YouTube reclame maken voor voor een doelgroep van jonge kinderen nog niet in de ban had gedaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Mark Buissink heeft zó veel speelgoed, dat hij het weg geeft. Foto: Frank de Roo © Frank de Roo

Die fabrikanten hoopten jarenlang dat de Family Toys Collector hun speelgoed zou gebruiken in zijn filmpjes, die door miljoenen jonge kinderen van pakweg twee tot zes jaar bekeken worden. En dat niet alleen: voor zijn video’s kocht hij zelf ook allerlei nieuw speelgoed. ,,We hebben hele kasten vol thuis,” lacht de Rotterdammer. ,,Maar niet alles automatisch voor mijn kinderen: ik wilde ze niet teveel verwennen. Ze krijgen al zoveel. Ik heb veel speelgoed gewoon bewaard.’’

Het uitpakken op YouTube is voor hem veel al een tijd meer dan een hobby. Hij kan zich niet voorstellen ooit te stoppen. Maar nu wil hij, zegt hij thuis in de chique nieuwbouwwijk Park 16Hoven, er ook iets voor anderen mee betekenen. ,,Want er zijn kinderen die dit speelgoed hard nodig hebben.’’

U gaat speelgoed weggeven. Waarom wil u daar na al die jaren nu mee beginnen?

,,Omdat het barre tijden zijn. Ik deed een paar jaar geleden mijn eerste interview, met AD. Voor het eerst kwam ik wat meer in de spotlights te staan. De radio belde, ik kwam bij RTL Late Night... Toen werd ik aan het denken gezet. Wat nou als er een stichting komt die speelgoed nodig heeft, dacht ik. Dan ga ik helpen ook. Maar de telefoon ging niet. Deze winter gingen de scholen opnieuw dicht, kinderen kwamen weer thuis te zitten. Wij hebben het hier thuis al lastig, met ons gezin, zo op elkaars lip, en wij wonen mooi. Maar wat nou als je nu in Rotterdam-Zuid of in Rotterdam-West in je flatje zit? Met bijvoorbeeld je drie broertjes en maar één laptop? In een krappe huiskamer? Die kids kunnen wel wat speelgoed gebruiken. Ik heb daarom een stichting gemaild, Quiet Rotterdam, met mijn idee. Die stichting zet zich in tegen armoede. Ik zei: ik wil speelgoed gaan brengen naar mensen die het kunnen gebruiken. Dat hadden ze niet eerder meegemaakt, maar ze waren hartstikke enthousiast.’’

Wat zit er zoal tussen? Zulk spul is toch veel waard?

,,Het speelgoed is alles bij elkaar best geld waard, maar ik heb nooit zoveel om geld gegeven. Het gaat me om de kinderen die het krijgen. Zelf heb ik na mijn studie economie op de Erasmus Universiteit rond 2001 een tijd in New York gewoond. Mijn baas daar was heel vermogend. Die kant van het leven heb ik dus gezien. Maar de andere kant van het leven ken ik ook. Mijn vader werkte een tijd lang als verkoper bij C&A en we woonden in een klein rijtjeshuis. En dat was prima, want het belangrijkste in het leven draait niet om geld. Ik had lang de droom om in een Mercedes te rijden. Nou, op een gegeven moment was het zover: een Mercedes van de zaak, lease. Ik helemaal blij... Maar na twee dagen was het alweer gewoon. Begrijp je? Geld is niet het belangrijkst.’’

Deze video werd bijvoorbeeld ruim 3 miljoen keer bekeken. Tekst loopt verder onder de video.

U gaat de boel de komende weken dus zelf rondbrengen. Wat verwacht u aan te treffen?

,,Een wereld die ik niet goed ken, maar die me in en in triest stemt. Potverdorie, die kinderen moeten toch ook een normale jeugd kunnen hebben? Ik ga vooral naar Rotterdam-West, waar de stichting het meest actief is. Ik ben daar afgelopen zaterdag voor het eerst bij mensen op bezoek geweest. Ik sprak een moeder. Ze zei tegen me: ‘Ik zit in de schuldsanering, speelgoed zit er al een tijd niet in’. Ze moest van een paar honderd euro vier kinderen zien te onderhouden vertelde ze. Ik had ook een andere moeder aan de telefoon. Ze heeft een dochter van vier. Ik vroeg: vindt ze Play-doh leuk? Nou, die moeder kende geen Play-doh. Want haar dochter had geen spelletjes, of klei, maar alleen wat poppetjes. Ik weet: sommige kinderen zijn al blij met een kartonnen doos, maar toch.’'

U bent bij kids razend populair. Maar begrijpen volwassenen eigenlijk dat u filmpjes maakt voor zulke jonge kinderen? Uw doelgroep is twee tot zes jaar oud.

,,Volwassenen die kinderen hebben, snappen het. Maar in het begin dacht ook familie: hij is gek geworden. En in het begin stond er onder iedere video die ik online zette: vuile pedo! Dat heeft wel aan me gevreten, maar nooit ontmoedigd. Maar sinds ik meer interviews doe is dat gedoe wel gestopt. Ik kom nu vaker in beeld. Van de zomer zaten we een pizza te eten buiten toen er een gezin langs kwam. De vader riep: dat is die man van het speelgoed! En op wintersport stonden we een keer bij de lift toen een vrouw mijn stem herkende. Daar zijn mijn kids wel trots op, maar ze zijn de video’s ook ontgroeid. Ze keken wel, maar nu liever naar hele andere dingen. Enzo Knol bijvoorbeeld.’’

177 miljoen views op de teller. Wat een absurd aantal.

,,Dat is toch geniaal? Ik heb maandelijks 2,4 miljoen views! Ik heb nu dik 700 video’s gemaakt. In januari 2021 alleen al is er 152.000 uur gekeken naar mijn video’s. Als je dat omrekent kom je uit op 17 jaar! In een maand tijd wordt dus 17 jaar aan video’s van mijn kanaal gekeken. Kun je het geloven? Crazy. Dit is mijn werk niet, ik heb een baan als online marketingmanager. Ik houd ook van het volwassen leven. Maar toch: dit is echt onwerkelijk.’’

Op het YouTube-kanaal van Family Toy Collector, populair bij kinderen van twee tot ze jaar, zijn alle video’s van de afgelopen zeven jaar gratis te bekijken. Iedere woensdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe video.