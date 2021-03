Yvonne ontmoet ‘jeugdliefde’ Wim Kieft dankzij coronahobby: ‘Wim lukte beter dan mijn eigen man’

VIDEO LIVE | Duitsland wil zonvakan­ties tijdelijk verbieden, ministerie keurt eerste twee zelftests goed

16:23 Bondskanselier Angela Merkel haalt bakzeil met haar zeer strenge paaslockdown. Ze schrapt dit plan een dag nadat het was aangekondigd. Het plan ontketende een storm van kritiek. De paaslockdown zou de strengste lockdown worden die Duitsland in de coronacrisis heeft gehad. Maar Merkel overlegde woensdag onaangekondigd met de deelstaatpremiers en besloot het land toch niet lam te leggen in de eerste vijf dagen van april. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.