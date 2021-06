Zaadjes van klaprozen kunnen na 100 jaar ontkiemen en dit jaar is het raak

MH17-pro­ces: wat was de rol van de vier verdachten?

10:09 Hebben de vier verdachten in het MH17-proces een rol gespeeld bij het transport van een Buk-raket in Oost-Oekraïne? En zo ja, wat was daardoor hun aandeel in het neerschieten van het vliegtuig? Over die vragen buigt de rechtbank zich vandaag en morgen tijdens de inhoudelijke behandeling van het megaproces.