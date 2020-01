Zaak-Tanja Groen emotioneert oud-rechercheur: 'Heb het nooit meer losgelaten’

Even moet Peter van Heugten slikken, en blijft het een paar seconden stil aan de andere kant van de telefoonlijn. ,,Dit doet heel veel met me. Als rechercheur heb je misschien één zaak die je zo grijpt, waar je je helemaal in vastbijt. Dat was de verdwijning van Tanja voor mij. Ik heb het nooit meer losgelaten”, zegt hij terwijl tegelijkertijd op een begraafplaats in Maastricht gegraven wordt na een ‘serieuze tip’ in de beruchte verdwijningszaak. Groen zou daar in 1993 in een vers gedolven graf gestopt zijn, zo luidt het scenario volgens Peter R. de Vries. Van Heugten: ,,Dit is serieus, denk ik. Het kan zijn dat iemand anno nu toch gewetenswroeging krijgt, en is gaan praten. Ik hoop het.”