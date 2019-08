Zaak terreurverdachten, onvrede over Eredivisietijden en beste bartender in De Ochtend Show to go

In De Ochtend Show to go van maandag 19 augustus praat Cyril Rosman ons bij over de zaak van de terreurverdachten die vorig jaar opgepakt werden. Matthijs Keuning legt ons uit waarom voetbalsupporters ontevreden zijn met de nieuwe Eredivisietijden op zondagavond. Ook live in de studio is Tess Posthumus, die in 2018 uitgeroepen werd tot beste vrouwelijke bartender. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.