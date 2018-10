Zaken uit kinderboeken zijn tijdloos

ProRail gaat onbewaakte overwegen afsluiten met betonblok­ken

5:25 ProRail gaat vaart maken met het afsluiten van de 120 onbewaakte overwegen in Nederland. ,,De discussies duren veel te lang. Volgende week beginnen we nu zelf met het afzetten van wegen. Dat doen we met betonblokken", zegt topman Pier Eringa van ProRail in De Telegraaf.