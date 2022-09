Zakenpartner Sywert zegt dat Coolblue wist dat bedrijf commercieel was: ‘Heb 5 miljoen eerlijk verkregen’

Via RGA verkregen Van Gestel, Sywert van Lienden en Bernd Damme miljoenen euro’s winst door mondkapjes te verkopen aan het ministerie, terwijl Van Lienden altijd in de openbaarheid zei dit ‘om niet’ te doen.

,,Coolblue wist hier zeker van”, aldus Van Gestel over het bestaan van de RGA. Of Randstad dit ook wist, een partner die ook medewerkers leverde, kon Van Gestel niet zeggen. ,,Maar meerdere teamleden wisten zeker dat er een deal was.” Randstad en Coolblue deden eerder aangifte omdat zij belangeloos SHA hielpen, in de veronderstelling dat het ging om een operatie zonder winstoogmerk.

Volgens Van Gestel werd er naar buiten alleen gecommuniceerd over de stichting, die inderdaad zonder winstoogmerk opereerde. Over de bv mocht niet worden gecommuniceerd omdat de drie een geheimhouding met het ministerie hadden getekend. ,,Met de kennis van vandaag had explicieter moeten worden gezegd dat er een bv was waar we wel geld aan konden verdienen.”

Van Gestel verdiende ongeveer 5 miljoen euro met de deal. Hij laat bij Jinek weten dat geld niet terug te geven aan de overheid. ,,Het project is oprecht verlopen en ik heb geld eerlijk verkregen.” Een deel van het geld zal hij aan een klimaatdoel geven.

Leverancier zaaide verwarring

Gisteren kwam het langverwachte Deloitte-onderzoek naar buiten over de mondkapjesdeal. Ondanks waarschuwingen van experts drukte het ministerie van Volksgezondheid de nu beruchte mondkapjesdeal door, staat daarin te lezen. Op het ministerie was duidelijk dat Van Lienden en zijn partners daar geld aan zouden verdienen. Wel zaaide de mondkapleverancier verwarring over zijn winstoogmerk, stelt het kabinet na publicatie van het Deloitte-onderzoek.

Ook werd in Jinek de rol van Hugo de Jonge besproken: