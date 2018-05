Zakkenroller verdwijnt, zware misdrijven blijven

We hebben steeds minder last van ‘lichte’ criminaliteit, maar het indammen van delicten die meer impact hebben op ons veiligheidsgevoel blijft achter. Zo waren er vorig jaar in heel Nederland 18 procent minder meldingen en aangiftes van zakkenrollen en inbraken uit schuurtjes en garages, maar nam het aantal overvallen met slechts een kleine 3 procent af en het aantal mishandelingen met nog geen 5 procent. In ruim 40 procent van de gemeenten werden in 2017 zelfs meer gevallen van mishandeling gemeld dan een jaar eerder. Opvallend is dat het aantal aangiften van mishandeling vooral flink stijgt op het platteland, in de meeste grote steden is er juist een afname. Ook in Amsterdam daalden de criminaliteitscijfers, maar lang niet hard genoeg om van de eerste plaats af te komen in de Misdaadmeter. Die ranglijst wordt samengesteld aan de hand van aangiftecijfers van de politie van tien delicten die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel in de woonomgeving, van inbraak tot autodiefstal, van zakkenrollen tot overvallen.

Toeristen

Sommige delicten kwamen het afgelopen jaar zelfs meer voor in Amsterdam: er werden meer auto’s gestolen (een toename van 15 procent ten opzichte van 2016), er vonden meer overvallen plaats (plus 5 procent) en meer mensen werden slachtoffer van woninginbraak (plus 4 procent). Er is ook goed nieuws: deden in 2016 nog 8009 mensen aangifte van zakkenrollen in de hoofdstad, vorig jaar waren dat er nog maar 6608, een afname van 17,5 procent.



De Amsterdamse politie verwijst in een reactie naar het grote aantal toeristen en bezoekers in de stad. ,,Zij vormen een vast en groot onderdeel van ons werk. Zo zijn ze vaker slachtoffer van zakkenrollers,’’ zegt een woordvoerder. ,,De druk op onze capaciteit groot. De cijfers van het AD tonen aan dat die situatie onveranderd is. Ons pleidooi voor 500 extra agenten blijft staan.’’



Rotterdam, vorig jaar nog derde op de lijst van onveilige gemeenten, is terug op plek 2. Het aantal inbraken in woningen en in schuren en garages daalde er, net als het aantal autodiefstallen. Het aantal overvallen nam er wel fors toe: van 125 in 2016 naar 153 vorig jaar, een toename van 22 procent. Eindhoven daalde naar de derde plek door onder meer een flinke daling van het aantal straatroven en het aantal gevallen van autokraak.



Woudrichem in Brabant is de veiligste gemeente van het land. Straatroven en overvallen komen er niet voor; net als een jaar eerder werden er precies twee gevallen van zakkenrollen gemeld.