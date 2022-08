Zakkenrollers verstieren festivals, Mysteryland mogelijk volgende doelwit

‘Aan de persoon die mijn telefoon gestolen heeft: ik hoop dat je je kleine teen stoot en hard ook. Leuk dagje Pride zo.’



Eén dag nadat de telefoon van Claudia Boerhoop (25) uit Diemen in Amsterdam is gestolen, kan de student communicatie het niet laten een cynisch berichtje met haar volgers op sociale media te delen om haar hart te luchten. Ter illustratie stuurt ze een foto mee van een kaart waarop precies is te zien waar haar telefoon op dat moment is; ergens op de A2 bij Utrecht. Een paar dagen later duikt haar iPhone op in Parijs, nog geen week later is het apparaat al in de Senegalese hoofdstad Dakar. Daar is het toestel nu nog steeds, kan ze precies zien dankzij een speciale app. Hoe frustrerend: een nieuw toestel halen is goedkoper dan erheen vliegen om de dief te ontmaskeren.