Zanger Dwight Dissels en woordvoerder VVN Ilona Hultermans te gast in De Ochtend Show to Go

In De Ochtend Show to go van donderdag 18 april zijn zanger Dwight Dissel en woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland Ilona Hultermans te gast. De show wordt dit keer gepresenteerd door Jörgen Raymann en Lisa Michels en is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.

Zanger Dwight Dissels bespreekt de negende editie van het live-spektakel The Passion. Vanavond barst dit muzikale feest weer los in Dordrecht. The Passion is vanavond om 20:30 live te zien op NPO 1 en te luisteren op Radio 2.

Woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland, Ilona Hultermans, bespreekt de nieuwe cijfers van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2018. Vandaag is een nieuw rapport verschenen van het Centraal Bureau voor Statistiek. Na 40 jaar daling is het aantal verkeersdoden in 2018 spectaculair gestegen. Daarnaast is Laura Rijvers te gast, zij verloor haar twee beste vriendinnen door een dronken automobilist die op zijn telefoon bezig was.

Volg De Ochtend show to go op Instagram, Twitter en Facebook.

Bekijk hieronder de laatste fragmenten uit de show: